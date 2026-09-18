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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раннинбек Зала славы НФЛ Эммит Смит считает, что Деррик Хенрик может побить его рекорд по выносным ярдам за карьеру

Член Зала славы профессионального футбола Эммит Смит считает, что раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри способен побить его рекорд НФЛ по числу выносных ярдов за карьеру.

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