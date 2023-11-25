В Киеве начались аварийные отключения света из-за проблем с энергоснабжением

В Киеве начались аварийные отключения электроэнергии, повреждены электросети. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал гендиректора компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
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