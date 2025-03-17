В освобожденных под Суджей населенных пунктах нашли брошенное ВСУ оружие стран НАТО

ТАСС: В Черкасском Поречном и Косицах нашли брошенное ВСУ оружие НАТО В селах Черкасское Поречное и Косица Курской области армия России нашла брошенное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было произведено в странах НАТО.
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