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В освобожденных под Суджей населенных пунктах нашли брошенное ВСУ оружие стран НАТО

В освобожденных под Суджей населенных пунктах нашли брошенное ВСУ оружие стран НАТО

ТАСС: В Черкасском Поречном и Косицах нашли брошенное ВСУ оружие НАТО В селах Черкасское Поречное и Косица Курской области армия России нашла брошенное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было произведено в странах НАТО.

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