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В США призвали американских солдат отказаться от войны за Украину

В США призвали американских солдат отказаться от войны за Украину

Фото: Pixabay  American Spectator: американские солдаты не должны воевать за независимость Украины Американские солдаты должны отказаться воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

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