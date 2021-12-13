Фото: Pixabay American Spectator: американские солдаты не должны воевать за независимость Украины Американские солдаты должны отказаться воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
Фото: Pixabay American Spectator: американские солдаты не должны воевать за независимость Украины Американские солдаты должны отказаться воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
Свежие комментарии