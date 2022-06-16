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Как защитить томаты от фитофторы

Как защитить томаты от фитофторы

Существует множество болезней томатов, среди них самый опасный и часто встречающийся фитофтороз. Фитофтороз, это грибковое заболевание, при благоприятных условиях поражает куст и плоды и если поздно предпринять, то можно остаться без урожая.

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