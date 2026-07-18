Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

В Госдуме призвали устранить власти Украины в ответ на удары по Wildberries

В Госдуме призвали устранить власти Украины в ответ на удары по Wildberries

Понимая, что успехи на поле боя не светят, Украина продолжает террористические удары по российской территории, поэтому России без ликвидации украинской правящей верхушки не обойтись, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии