В Госдуме призвали устранить власти Украины в ответ на удары по Wildberries

Понимая, что успехи на поле боя не светят, Украина продолжает террористические удары по российской территории, поэтому России без ликвидации украинской правящей верхушки не обойтись, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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