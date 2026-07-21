Госдума приняла закон о криптовалюте: что изменится для россиян с 1 сентября 2026 года

Госдума приняла закон, который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России. Документ определяет правила работы криптообменников, устанавливает требования для инвесторов и закрепляет порядок обращения цифровых активов.
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