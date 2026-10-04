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Фернандо Алонсо о прогревочном круге: «Я сошел в половине гонок сезона – и заезд из-за этого ни разу не остановили»

Пилот « Астон Мартин » прокомментировал решение ФИА остановить Гран-при Бахрейна, который прошел на трассе «Сепанг», красными флагами после проблем на прогревочном круге.

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