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Следователи занимаются жесткой посадкой Ми-8 на Камчатке

Следователи занимаются жесткой посадкой Ми-8 на Камчатке

На Камчатке следователи разбираются в обстоятельствах жесткой посадки Ми-8 в Елизовском районе Камчатки утром 6 октября.

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