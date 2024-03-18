Россиянам рассказали, в какое время лучше засыпать и просыпаться

По оценкам большинства экспертов 7,5-8,5 часов сна необходимы для оптимальной жизнедеятельности. Доказано, что сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным, длительным — и это точно не менее 7 часов ежедневно.
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