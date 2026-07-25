Этот сухофрукт назвали одним из самых полезных для здоровья

Специалисты рассказали, какой сухофрукт может стать более удачным выбором для ежедневного перекуса. Оказалось, что привычные многим курага, изюм и чернослив уступают место менее популярному, но богатому полезными веществами продукту — сушёному инжиру.
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