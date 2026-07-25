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Пронедра

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Этот сухофрукт назвали одним из самых полезных для здоровья

Этот сухофрукт назвали одним из самых полезных для здоровья

Специалисты рассказали, какой сухофрукт может стать более удачным выбором для ежедневного перекуса. Оказалось, что привычные многим курага, изюм и чернослив уступают место менее популярному, но богатому полезными веществами продукту — сушёному инжиру.

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