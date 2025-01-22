Тяжелейшие уличные бои и огромные потери. Сегодня в нашей стране вспоминают важный день в истории Великой отечественной войны — ровно 80 лет назад отряды Красной Армии под командованием генерала Черняховского взяли штурмом крупный опорный пункт войск Вермахта — город Инстербург.