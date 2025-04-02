Стало известно, сколько территорий Курской области освободили от ВСУ

Полянский: почти вся Курская область освобождена после вторжения ВСУ «Почти вся» территория Курской области освобождена от сил ВСУ после их попытки вторжения ВСУ, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время неформальной саммита Совбеза международной организации.