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Славянская доктрина

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Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб.

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