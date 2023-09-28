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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварухин об 1:3 от «Локомотива»: «Автомобилист» проиграл борьбу под воротами»

«Мы настраивали ребят на быстрый хоккей. Во втором периоде проиграли борьбу под воротами, пропустили гол.

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