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ВЦИОМ сообщил о проблемах в работе аналитического центра

Сайт и база данных аналитического центра ВЦИОМ временно могут быть недоступны 12 октября из-за технического сбоя у хостинг-провайдера.

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