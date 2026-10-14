Миллионы дронов и тысячи авиабомб — почему количество оружия растёт, а перелом в конфликте не наступает? На днях российский военный волонтёр и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев опубликовал любопытные рассуждения об эффективности различных видов вооружений в конфликте на Украине.