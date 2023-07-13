Гостиничная сеть Azimut Hotels наращивает свое присутствие на рынке санаторно-курортных услуг — недавно компания приобрела 2 санатория в регионе Кавказских Минеральных Вод — «Санаторий имени Семашко» в Кисловодске и его филиал — санаторий «Вернер» в Ессен

Сеть отелей Azimut Hotels увеличивает свое присутствие на санаторно-курортном рынке – недавно компания приобрела 2 санатория в районе Кавказских Минеральных Вод – санаторий Семашко в Кисловодске и его филиал – санаторий Вернера в Ессентуках.
Популярные статьи
- Для запуска полностью беспилотных трамваев необходимо разработать нормативную базу и инфраструктуру, отметили в компании
- Китайская компания Landspace повторила частично неудачный запуск своей ракеты-носителя Zhuque-2, первой в Китае ракеты с метановым двигателем
- Челябинский Challenger: премьера гусеничного трактора FT80 от ДСТ-Урал…
Свежие комментарии