Энциклопедия Техники

450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Что за чудаки сочиняют заголовки ? Или дураки ? "Себестоимость плёнки превышает затраты на производство полиэтиленово...На данный момент ...
  • Россиянин
    Меня приписали к татарам, хотя к татарам я не имею никакого отношения. Я мишар. Представитель малой народности. Проис...Великая Булгария ...
  • Анфиса Иванова
    Это что за автор? это что за бредятина Швеция-Швейцария...На крыше поезда раздавал паспорта, а немцы стояли в тамбуре...Зачем советская в...

Гостиничная сеть Azimut Hotels наращивает свое присутствие на рынке санаторно-курортных услуг — недавно компания приобрела 2 санатория в регионе Кавказских Минеральных Вод — «Санаторий имени Семашко» в Кисловодске и его филиал — санаторий «Вернер» в Ессен

Гостиничная сеть Azimut Hotels наращивает свое присутствие на рынке санаторно-курортных услуг — недавно компания приобрела 2 санатория в регионе Кавказских Минеральных Вод — «Санаторий имени Семашко» в Кисловодске и его филиал — санаторий «Вернер» в Ессен

﻿﻿Сеть отелей Azimut Hotels увеличивает свое присутствие на санаторно-курортном рынке – недавно компания приобрела 2 санатория в районе Кавказских Минеральных Вод – санаторий Семашко в Кисловодске и его филиал – санаторий Вернера в Ессентуках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх