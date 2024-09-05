Захарова: Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ

Действия Вашингтона противоречат его обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации Россия предупредила Соединенные Штаты об ответных мерах в отношении американских СМИ в связи с новыми санкциями, которые были введены в том числе в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.