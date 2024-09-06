Чем чреваты для Bitcoin растущие потери краткосрочных холдеров BTC?

Цена основной криптовалюты снизилась на 22% от своего исторического максимума выше $73,000. Все те, кто купил монету в начале года, таких инвесторов относят к краткосрочным, не вышли в плюс и получили убытки около 9%.
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