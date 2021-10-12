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Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Атомная субмарина ВМС США "Коннектикут"(Connecticut) спокойно прогуливалась по Южно-Китайскому морю, любовалась красотами подводного мира, никого не трогала и вдруг нате вам! Какой-то неизвестный объект столкнулся с американской подводной лодкой.

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Владимир Соловьев
Это хорошее известие. Так держать, неизвестный герой! А может, это была подводная скала?
ГусЕна
А , может, инопланетяне? Главное, повод есть:)))
Бендер Задунайский
Это был пират Флинт в пердячем батискафе !

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