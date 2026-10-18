Член регионального Экспертного клуба Валентина Репина назвала переход на цифровые технологии главным фактором роста аграрного сектора Челябинской области по итогам выставки «Золотая осень».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где генеральша Ше...
- Деду Морозу напис...
- Собчак похвастала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым