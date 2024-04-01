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Петербургский дневник

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Над Белгородской областью сбили ещё два дрона ВСУ

Силы ПВО пресекли атаку киевского режима Дежурные средства российской ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

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