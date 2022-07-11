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Южноуральцев возмутил строительный мусор в отделении детской больницы

Южноуральцев возмутил строительный мусор в отделении детской больницы

Жителей Златоуста шокировал ремонт в действующем отделении детской больницы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», неоднозначная ситуация возникла в инфекционном отделении детской больницы Златоуста, которое находится в районе Метзавода.

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