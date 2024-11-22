В МИД прокомментировали заявление Зеленского об «Орешнике»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о применении Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» на фоне неоднократного использования Киевом дальнобойного западного оружия — неадекватно.
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