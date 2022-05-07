Родительские переживания основаны на стереотипах и часто напрасны. Ребенок, от которого вы так долго ждали, может вырасти и разочаровать вас.
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