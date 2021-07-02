"Я больше не любимая жена"...На Украине заявили о потере "морального превосходства" страны

В Раде отметили, что Незалежной в условиях достройки и запуска "Северного потока – 2" необходима "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.
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