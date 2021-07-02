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"Я больше не любимая жена"...На Украине заявили о потере "морального превосходства" страны

"Я больше не любимая жена"...На Украине заявили о потере "морального превосходства" страны

В Раде отметили, что Незалежной в условиях достройки и запуска "Северного потока – 2" необходима "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.

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Karmadon
Незалежная не должна соглашаться ни на какие компенсации?.. А что - их ей кто-то предлагал?
мирас Закироув
Имелось ввиду скорое переселение"коренного" народа в западные области
Леонид Ла Рошель
Нет, конечно. но во влажных мечтах они уже нарисовали себе Россию, просящую принять какое-то количество лярдов компенсации, сколько точно еще сами не придумали, а они такие - Я не такая, я жду трамвая... , а потом - МАЛОВАТО БУДЕТ!!!!
Вилен Очаковский
У НИХ не "влажные мечты", а сладкие глюки: http://prostopravda.ru/chernovik/pochemu-oni-sebya-tak-vedut/
Valery
Легко не соглашаться на компенсации когда их ни кто даже не думает предлагать.
Олег Татьянин
Компенсация - это возмещение ущерба за не полученную прибыль. Другими словами, деньги за то, что они ничего не будут делать. А хотелка у них не маленькая. Правильно говорят - хохол родился, еврей заплакал.
Владимир Витковский
...заплакал от смеха, заметив, что хвост урастет у все из ..., а у укров это называется головой...
Vasja Chabibulin
Дебилы
Дмитрий Фактурович
Какое у пиндосовских жополизов может быть моральное превосходство? Презираемые всеми, и хозяевами и бывшими друзьями.
I S
А пан Зэлэнский таки к коренному народу народу относится или как?
Виктор Томилин
Эта панночка с непонятной венгро - грузинской фамилией убеждает, что аргументы по вступлению Украины в ЕС будут весомее, если в Украине будут продолжаться "реальные реформы"? Когда Украина начинает разговоры о вступлении в ЕС и НАТО с западными должностными лицами, первое что получают в назидание - боритесь с коррупцией. Это равносильно словам "пошли на фиг". Экономически развитый запад борется с коррупцией третье столетие, а она как коронавирус - до сих пор живет. Так на западе хоть борются с коррупцией, а в украинской верховной раде депутаты получают ежемесячно в конвертах по 500 тысяч гривен - это примерно 20 тысяч долларов. Об этом на "Першом незалежном" украинском канале сегодня сказала Елена Бондаренко, оппозиционный политик. За такие деньги депутаты не то, что продадут украинскую землю, родную мать продадут.
Igor Sibiryakov
Неужели вы до сих пор не поняли? Украинская Верховна Рада состоит не из украинцев, а из жидов!!! А для них исторической Родиной является Израиль!!! Об этом прямо и открытым текстом сказал Яценюк (Бакай)
Борис Осипов
Johann H246fner
Григорий Берсенев
Это надо же: "Незалежная не должна соглашаться ни на какие компенсации!" А что, кто-то прямо-таки наваливается со своими компенсациями?
Valdemaras Orlauskas
Разве пошлые картинки было обязательно загружать? Думал - из оргинала,нету там их. Так что это Ваши художества.
Николай Краснопольский
Какое превосходство, тем более моральное у существ о морали не имеющих представления.
Елена Андреева
Ну что обсуждать очередные бредни сумашедших. Придумывают сказки про компенсации, про реформы, про превосходство - кто в это верит, кроме них самих? А без этих сказок повеситься можно. Ведь кроме презрения эта жалкое сообщество, бывшее приличной Республикой под опекой России, вызывать не может. И не осталось там уже приличных людей, скушали их нацисты без соуса. Молчат в тряпочку.
Vasily Golov
Инициатором остановки Северного потока-2 была Украина. Россия все прощала и заправляла танки своим дизтопливом.
Сергей Ковалев
вот, где психиатр необходим. какое-такое "моральное превосходство"? неужели кто-то в самом деле, взвешивая на весах интересов Россию и Украину, видел какое-то превосходство "любимой жены"? В.Ленин называл это "политической проститутцией". в отношении "жены" слово "политической" неуместно. в итоге банальное проституирование на фобиях, раздербан под флагами борьбы с коррупцией и за какую-то как-бы демократию - всё это даже до плинтуса не дотягивает, какое уж тут превосходство?.. кончится вся эта возня скоро. и весть вопрос только в том, как кончится - до последнего украинца или как? - и что потом с этим делать - кому поднимать очередную разруху до приемлемого для жизни людей уровня? но это и есть план Б, т.е. задача-минимум, куловодов - не оторвать, так бросить в костёр, не получится, тогда повесить на шею России пустыню...
Vasily Golov
Стоит отказать России и Белоруссии в поставках дизтоплива,бензина,углей разным марок,удобрений- конец экономики Украины. Уборочная зерновых на носу. Чем заправить трактор и комбайн?Танки ВСУ скоро израсходуют запас горючего.
Алла Дубинина
Любимая жена развела целый гарем мужиков и вдруг все стали брезгливыми разочаровались наверно ...

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