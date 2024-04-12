Партию фейерверков без декларации пытались провезти через Алтай

Мужчина заявил, что не знал о нужных документах Сотрудники Ташантинского таможенного поста обнаружили в багаже водителя рейсового автобуса, выезжавшего в Монголию, 98 фейерверков, которые он вез без обязательного декларирования.
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