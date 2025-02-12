Сводка на утро 12 февраля! Есть успех, но радоваться рано: у Торецка возобновились бои, линия фронта корректируется

- Группировка войск «Север» в Курской области сообщает, что несколько эвакуационных групп противника из состава 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались вывезти тела погибших и повреждённую технику в районе Черкасской Конопельки.
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