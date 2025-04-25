"Не получится": в США сделали резкое заявление о переговорах

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению украинского конфликта, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом, опубликованной в соцсети Х.
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