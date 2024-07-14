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Сенатор Вэнс заявил, что риторика Байдена привела к покушению на Трампа

Сенатор Вэнс заявил, что риторика Байдена привела к покушению на Трампа

Сенатор США от штата Огайо и соратник Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс после покушения на республиканца напомнил, что центральной предпосылкой предвыборной кампании Джо Байдена заключается в очернении своего соперника, "которого необходимо остановить любой ценой".

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