Сенатор Вэнс заявил, что риторика Байдена привела к покушению на Трампа

Сенатор США от штата Огайо и соратник Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс после покушения на республиканца напомнил, что центральной предпосылкой предвыборной кампании Джо Байдена заключается в очернении своего соперника, "которого необходимо остановить любой ценой".
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