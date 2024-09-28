Премия в области образования Yidan Prize объявила лауреатов 2024 года

Глобальная благотворительная организация Yidan Prize Foundation наградила главной премией в области образования в мире Yidan Prize профессора Вольфганга Лутца (Wolfgang Lutz) за его работу по пониманию долгосрочных преимуществ краткосрочных инвестиций в образование, а также профессора Марка Джорданса (Mark Jordans), Марву Зар (Marwa Zahr) и Люка Станнарда (Luke Stannard) за их усилия по претворению в жизнь обучения для маргинализированных детей в условиях конфликта и ограниченности ресурсов в рамках инициативы фонда War Child Alliance «С нетерпением жду учебы».