"Успейте забрать": по 15 700 рублей разово зачислят россиянам до 25 сентября

Многим россиянам рассказали, когда именно можно забрать крупную сумму денег. Так, по 15 700 рублей разово зачислят ряду граждан уже до 25 сентября, кто успел выполнить некоторые важные условия.
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