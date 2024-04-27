Владимир Корнилов: Украинские беженцы: новые богачи или просто пытаются выжить?

Gazeta Wyborcza сегодня пытается защитить украинских беженцев. Известный журналист Войцех Мазярский просит не ругать беженцев за их богатые авто и кутежи в польских барах и ресторанах — мол, они просто пытаются вести нормальную жизнь.
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