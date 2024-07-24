Коммерческая авиация изо всех сил пытается снизить свое воздействие на климат, но экологически чистое топливо производится недостаточно быстро.
Полностью электрический авиалайнер может пролететь 1200 км на одном заряде: как он устроен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nemo
Видео в источнике нет. Там просто рекламный ролик ни о чём.
Ответить
9 час.
Alex Nemo
За счёт низкой температуры вполне возможно. Проблема в весе и прочности ныне существующих панелей. От вибрации создаваемой двигателями и потоком воздуха они разрушатся, пойдут трещинами и их сорвет в первые же минуты полёта.
Ответить
9 час.
Модест
Если панели сделать несущим элементом корпуса, а не закупать на али, то не должны потрескаться. Вопрос в долговечности и эмиссии этих изделий. Возможно потому их пока и не устанавливают, рассчитывая только на аккумуляторы. Если бы добились мощной подзарядки в полёте, то и аккумуляторов потребовалось бы меньше, а следовательно и увеличилась бы коммерческая нагрузка вместо балласта из аккумуляторов. А там, глядишь, и до генератора Теслы недалеко - для добычи электричества прямо из атмосферы. На старых картинах есть изображение электрических фонарей без проводов, в том числе и питерские ростральные колонны. Значит был способ. Только он несёт опасность для мироедов потерять управление над миром из-за дармовой энергии.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии