Полностью электрический авиалайнер может пролететь 1200 км на одном заряде: как он устроен

Модест

Если панели сделать несущим элементом корпуса, а не закупать на али, то не должны потрескаться. Вопрос в долговечности и эмиссии этих изделий. Возможно потому их пока и не устанавливают, рассчитывая только на аккумуляторы. Если бы добились мощной подзарядки в полёте, то и аккумуляторов потребовалось бы меньше, а следовательно и увеличилась бы коммерческая нагрузка вместо балласта из аккумуляторов. А там, глядишь, и до генератора Теслы недалеко - для добычи электричества прямо из атмосферы. На старых картинах есть изображение электрических фонарей без проводов, в том числе и питерские ростральные колонны. Значит был способ. Только он несёт опасность для мироедов потерять управление над миром из-за дармовой энергии.