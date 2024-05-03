1 Мая в детском саду.

В преддверии празднования 1 МАЯ, в целях формирования у воспитанников чувства любви к своей Родине и уважения к людям разных профессий, в детском саду прошел праздник, посвященный дню Мира, Весны и Труда.
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