Норвежская нефтекомпания отказалась поставлять топливо армии США после скандала с Зеленским

Фирма призвала европейцев последовать своему примеруНорвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась предоставлять топливо американским военнослужащим, которые базируются в Норвегии, передает издание Daily Express.
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