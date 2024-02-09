В Крыму сообщили о массовых атаках на Telegram-каналы

Власти Крыма проинформировали о массовых атаках на Telegram-каналыНа территории Крыма имеют место массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков .
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