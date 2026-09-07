В России штрафы для злостных нарушителей ПДД хотят поднять на 200%

Инициатива призвана дисциплинировать злостных нарушителей — тех, кто фактически воспринимает штрафы как "плату за проезд" В России предложили усилить меры наказания для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, сообщает SHOT.
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