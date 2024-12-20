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Царьград

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Ошибка Киева и хитрость Москвы: Зеленский замахнулся на Россию, а прилетело по Трампу

Глава киевского режима Владимир Зеленский замахнулся на Россию, но удар в итоге прилетел по Дональду Трампу.

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Комментарии
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Александр Плешков
кто то рулит зелей сам бы он не осмелился
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19 час.

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