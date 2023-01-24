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В Санкт-Петербурге с размахом отметят День студента!

В Санкт-Петербурге с размахом отметят День студента!

25 января на площадке Севкабель Порт соберутся тысячи студентов, блогеров, представителей отечественного шоу-бизнеса, медиаменеджеров и знаменитостей со всей России и при поддержке ГазпромМедиа Холдинга вместе отметят День студента на СтудФесте.

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