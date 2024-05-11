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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» 2:0. На победу грозненцев с форой (-1,5) давали 5.50

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0 в 28-м туре РПЛ и первым в этом сезоне одержал пять побед подряд.

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