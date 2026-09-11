Врач раскрыл ключевые правила, которые помогут избежать осложнений при ОРВИ и гриппе

Именно бесконтрольный прием лекарств (в том числе антибиотиков и популярных "противовирусных") часто становится причиной ухудшения состояния Осенью увеличивается число случаев ОРВИ, однако за типичными признаками простуды может скрываться грипп, протекающий тяжелее.