Врач раскрыл ключевые правила, которые помогут избежать осложнений при ОРВИ и гриппе

Именно бесконтрольный прием лекарств (в том числе антибиотиков и популярных "противовирусных") часто становится причиной ухудшения состояния Осенью увеличивается число случаев ОРВИ, однако за типичными признаками простуды может скрываться грипп, протекающий тяжелее.
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