Для Кирилла в День ангела 17 февраля звучат лучшие поздравления в стихах и прозе Анна РедькоВсех мужчин, имена которых звучат как Кирилл, с праздником! 17 февраля особенно торжественен для всех, кто носит это почетное имя, ведь именно в этот день православная церковь почитает память равноапостольного Кирилла.