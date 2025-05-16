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«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да вот та же мысль постоянно. Их там кроме попилить бюджетные деньги и взять на лапу, что то еще интересует ?
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6 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог здоровья Сергею Аксенову- ок услышал и понял чаяния миллионов россиян! Больше этот беспредел продолжаться не может. Из- за недобросовестных чиновников и депутатов Госдумы, находящихся на довольствии у диаспор- Россия уже превратилась « в придаток Средней Азии». , где каждый неграмотный указывает россиянам как жить. Еще ФСБ нужно хорошенько  взяться за ДУМ- русофобское гнездо. Они по путали берега и навязывают нам православные свои Законы.депортировать их на родины.
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5 час.
ninikooo Митусова
Нам, православным, свои чуждые нам Законы.
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5 час.
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