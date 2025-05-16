«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

Да вот та же мысль постоянно. Их там кроме попилить бюджетные деньги и взять на лапу, что то еще интересует ?

ninikooo Митусова

Дай Бог здоровья Сергею Аксенову- ок услышал и понял чаяния миллионов россиян! Больше этот беспредел продолжаться не может. Из- за недобросовестных чиновников и депутатов Госдумы, находящихся на довольствии у диаспор- Россия уже превратилась « в придаток Средней Азии». , где каждый неграмотный указывает россиянам как жить. Еще ФСБ нужно хорошенько взяться за ДУМ- русофобское гнездо. Они по путали берега и навязывают нам православные свои Законы.депортировать их на родины.