Стерли записи, прибили скамейки: сквер в Уссурийске скоро станет "как новенький"

Стерли записи, прибили скамейки: сквер в Уссурийске скоро станет "как новенький"

Сквер на улице Стаханова начали приводить в порядок. Восстановить общественное пространство поручил глава округа во время выездного совещания.

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