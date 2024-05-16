Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Алексадр Савельев
    Все семь тысяч, и тех кто помогал им, в тюрьму и надолго.Масштабно и нагло...
  • Иван Иванов
    всех из этих семи тысяч найти и вышвырнуть нах.......Масштабно и нагло...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну,это понятно,пресекли м отчитались о некой группировке...,вот только автор(ы) забыли упомянуть о том,что стало с "п...Масштабно и нагло...

Глава британского Минобороны подтвердил выданное Киеву разрешение на удары по Крыму британским оружием

Глава британского Минобороны подтвердил выданное Киеву разрешение на удары по Крыму британским оружием

Великобритания разрешила Украине применять британские ракеты для ударов по Крыму, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву.

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