Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета

Кадр мексиканского сериала «Голова Хоакина Мурьеты», 2023 г. В истории человечества не раз наблюдались стихийные и неожиданные перемещения огромных масс людей, которые, как правило, не поощрялись местными правителями и происходили помимо их воли.
Кадр мексиканского сериала «Голова Хоакина Мурьеты», 2023 г. В истории человечества не раз наблюдались стихийные и неожиданные перемещения огромных масс людей, которые, как правило, не поощрялись местными правителями и происходили помимо их воли.
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