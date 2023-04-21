БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Виктор Журавлев
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Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета

Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета

Кадр мексиканского сериала «Голова Хоакина Мурьеты», 2023 г. В истории человечества не раз наблюдались стихийные и неожиданные перемещения огромных масс людей, которые, как правило, не поощрялись местными правителями и происходили помимо их воли.

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