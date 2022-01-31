Специалисты пояснили, как вести себя во время паники при теракте

Если на выходе из зоны ЧП образовалась давка, соблюдайте основные правила поведения в толпе: — не вжимайтесь в толпу, держитесь хотя бы в шаге от впереди идущего; — старайтесь не упасть на пол — падение в толпе очень опасно, люди в панике могут просто не заметить вас и нанести серьезные травмы; — если вы оказались в бегущей толпе людей, бегите вместе со всеми; — на ходу постарайтесь собрать волосы в узел, одежду застегнуть на все пуговицы, молнии и заклепки; — руки нужно согнуть в локтях и крепко сцепить их перед собой, чтобы максимально защитить грудную клетку от сдавления; — двигаясь вместе с толпой, постарайтесь постепенно перемещаться к ее краю, чтобы в конце концов выбраться из нее; — старайтесь не прижиматься к стенам, чтобы не сломать ребра.