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Лавров: диалог с США есть, но изменений нет

Лавров: диалог с США есть, но изменений нет

Сергей Лавров отметил, что США готовы вести диалог с Россией, несмотря на отсутствие перспектив восстановления отношений.

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